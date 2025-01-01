Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

28-jähriger greift Mutter mit Reizgas an

SAT.1Staffel 3Folge 139
28-jähriger greift Mutter mit Reizgas an

28-jähriger greift Mutter mit Reizgas anJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 139: 28-jähriger greift Mutter mit Reizgas an

45 Min.Ab 12

Bei einem Streit geht ein Metalfan auf seine eigene Mutter los. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern! - Ein Ladenbesitzer meldet der Polizei den Diebstahl einer wertvollen Modelleisenbahn. Wird ein achtjähriger Kunde sie zum Täter führen? - Der Kampfhund einer Hundeliebhaberin verstirbt ganz plötzlich. Sie vermutet, dass er vergiftet wurde. - Und: Auf Streife bemerken die Beamten einen nackten Mann auf einem Moped. Wie wird der Fahrer sein Verhalten rechtfertigen?

