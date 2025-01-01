Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 144
45 Min.Ab 12

Ein Autofahrer schlägt einen Radfahrer auf offener Straße zusammen und begeht Fahrerflucht. Was hat den Mann dazu getrieben? - Ein neunjähriges Mädchen informiert die Polizei über ihre kiffenden Eltern. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern. - Mit einem Eishockeyschläger wird ein lesbisches Pärchen von einem jungen Mann attackiert. Der Täter ist kein Unbekannter. - Und: Ein 13-jähriger Junge ist aus der Psychiatrie geflohen. Werden die Beamten ihn finden?

