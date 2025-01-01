Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Hundehasser

SAT.1Staffel 3Folge 145
Der Hundehasser

Der HundehasserJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 145: Der Hundehasser

45 Min.Ab 12

Ein Hund wurde vergiftet. Die Besitzerin vermutet ihren hundehassenden Nachbarn dahinter. Doch war er es wirklich? - In einer Apotheke fordert eine Frau größere Mengen Beruhigungsmittel. Der Apotheker wird skeptisch und zweifelt am Rezept. - Drei schwangere Frauen werden beim Klauen erwischt, als bei einer plötzlich die Wehen einsetzen. - Und: Die Beamten müssen einen Unfallhergang rekonstruieren. Kann ihnen ein siebenjähriger Junge dabei helfen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen