Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der rasende Räuber

SAT.1Staffel 3Folge 151
Der rasende Räuber

Der rasende RäuberJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 151: Der rasende Räuber

44 Min.Ab 12

Ein rasender Räuber hält die Beamten mit einer gestohlenen EC-Karte in Schach. Werden sie den Mann stellen? - Auf offener Straße wird ein 13-jähriges Mädchen von einem wildfremden Mann geohrfeigt. Was denkt sich der Schläger bloß? - Und: Auf Streife treffen die Beamten auf einen Mann, der sein Auto nach Hause schiebt und sich währenddessen auch noch eine Standpauke seiner Freundin anhören darf. Warum ist die Frau so außer sich?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen