Auf Streife
Folge 155: Das Rauchertaxi
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden von einem Taxifahrer gerufen, der von seinen Fahrgästen attackiert wird. Doch was ist der Grund dafür? - Eine Frau ist auf einem Balkon gefangen und kommt nicht mehr ins Haus. Kann der achtjährige Sohn ihres Freundes die Sache aufklären? - Die Beamten werden zu einem möglichen Selbstmord gerufen. Doch vor Ort finden die Polizisten niemanden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
