Folge 159: Der schwarze Bundeswehrsoldat
45 Min.Ab 12
Ein Kiosk wird von einem schwarz maskierten Soldaten überfallen, doch vom Täter fehlt jede Spur. Ein Namensschild führt die Beamten auf die richtige Spur. - Die Beamten werden zu einem vermeintlichen Einbruch in einer Gartenparzelle gerufen. Doch der vorgefundene Penner behauptet, von der Besitzerin eingeladen worden zu sein. - Während einer Verkehrskontrolle halten die Beamten zwei zugedröhnte Jungs an. Was die Polizisten im Kofferraum finden, lässt die Situation eskalieren.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
