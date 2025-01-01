Liebeskummer lohnt sich nichtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 164: Liebeskummer lohnt sich nicht
45 Min.Ab 12
Eine randalierende Frau hat bereits mehrere Leute tätlich angegriffen. Die Beamten müssen ein Eifersuchtsdrama beenden. - Auf dem Weg ins Krankenhaus geht einem Mann und seiner hochschwangeren Frau das Benzin aus. Die beiden weigern sich aber, sich vom Rettungsteam in die Klinik fahren zu lassen. Warum? - Ein angebliches Spukhaus inspiriert eine Gruppe Jugendliche zu einem nächtlichen Ausflug. Doch die Mutprobe endet in einer Tragödie.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1