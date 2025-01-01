Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bestattung ohne Leiche

SAT.1Staffel 3Folge 21
Bestattung ohne Leiche

Folge 21: Bestattung ohne Leiche

44 Min.Ab 12

Ein Pfarrer ruft die Polizisten zu einem Friedhof. Kurz vor einer Beerdigung ist ein Sarg samt Leiche spurlos verschwunden. Aus Wut darüber hatte der Sohn des Verstorbenen den Bestatter angegriffen. Werden die Beamten den Vorfall klären können? Später müssen die Polizisten zu einer Dönerbude. Ein Anwohner fühlte sich durch den Essensgeruch belästigt und hat den Besitzer und seinen Sohn attackiert. Als die Beamten den Mann zuhause aufsuchen, erwartet sie eine böse Überraschung.

