Heinrich Himmler geht auf Passanten los

SAT.1Staffel 3Folge 22
Folge 22: Heinrich Himmler geht auf Passanten los

45 Min.Ab 12

Ein Mann ruft die Polizei, weil er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Offenbar wütet dieser immer noch herum und hat es dabei auf ausländische Mitbürger abgesehen. Können die Polizisten den aggressiven Täter stoppen? Danach werden die Beamten von einer verärgerten Mutter auf einen Spielplatz gerufen. Dort sitzen zwei Jugendliche und rauchen einen Joint. Zudem hat die Frau beobachtet, dass sie ihr Marihuana aus dem Warmhaltebeutel eines Hähnchenstandes geholt haben.

