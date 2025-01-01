Auf Streife
Folge 27: Die Mobbing-Eskalation
45 Min.Ab 12
In einer Schule müssen die Polizisten eine randalierende Schülerin davon abhalten, auf ihre Mitschülerin und eine Referendarin loszugehen. Warum ist das Mädchen so aggressiv? Wenig später entdecken die Polizisten am Eingang eines Industriegeländes brennende Feuerwerksfontänen. Zwei Jugendliche flüchten, als sie die Beamten sehen. Können die Beamten sie fassen? Im Anschluss findet ein Förster in seinem Wald einen verlassenen PKW und ruft die Polizei ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1