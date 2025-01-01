Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 31
44 Min.Ab 12

Eine Frau hat lautstarke Streitereien zwischen der Nachbarstochter und deren Vater mitbekommen. Zudem vermutet die Frührentnerin eine illegale Papageienzucht in der Wohnung der beiden. Ist das Mädchen in Gefahr? Wenig später wendet sich eine Restaurantbesitzerin an die Polizei, weil sie verhindern will, dass in ihrem Lokal eine rechtspopulistische Versammlung abgehalten wird. Den Beamten gelingt es, die Versammlung friedlich zu beenden. Vorerst!

