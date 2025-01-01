Auf Streife
Folge 31: Die illegale Papageienzucht
44 Min.Ab 12
Eine Frau hat lautstarke Streitereien zwischen der Nachbarstochter und deren Vater mitbekommen. Zudem vermutet die Frührentnerin eine illegale Papageienzucht in der Wohnung der beiden. Ist das Mädchen in Gefahr? Wenig später wendet sich eine Restaurantbesitzerin an die Polizei, weil sie verhindern will, dass in ihrem Lokal eine rechtspopulistische Versammlung abgehalten wird. Den Beamten gelingt es, die Versammlung friedlich zu beenden. Vorerst!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1