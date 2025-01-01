Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Zwei Männer verprügeln Pfandsammler

SAT.1Staffel 3Folge 33
Zwei Männer verprügeln Pfandsammler

Auf Streife

Folge 33: Zwei Männer verprügeln Pfandsammler

44 Min.Ab 12

Ein Zeuge beobachtet, wie ein Obdachloser von zwei Männern verprügelt wird. Als die Beamten eintreffen, sind die Täter verschwunden. Noch vor Ort erreicht sie aber ein Funkspruch, der sie doch noch zu den Tätern führen könnte ... Später meldet ein Mann der Polizei eine nächtliche Ruhestörung durch Geschrei in der Nachbarwohnung. Er vermutet häusliche Gewalt. Tatsächlich hat die hochschwangere Nachbarin ein Veilchen, behauptet jedoch, dass alles in Ordnung sei ...

