Auf Streife
Folge 35: Ein Mann schlägt zu
45 Min.Ab 12
An einer Ampel werden die Polizisten Zeuge eines besonders brutalen Beziehungsstreits. Eine Frau flüchtet vor ihrem Freund aus dem Auto. Sie hat schwere Verletzungen, aber der Mann lässt nicht von ihr ab. Können die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen? Wenig später bemerkt ein Passant einen Obdachlosen, der sich in der Nähe eines Kinderspielplatzes herumtreibt. Als der verwahrloste Mann sich einem spielenden Kind nähert, hält er ihn fest und ruft die Polizei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1