Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Polizei verhindert Selbstjustiz nach Autounfall

SAT.1Staffel 3Folge 49
Polizei verhindert Selbstjustiz nach Autounfall

Polizei verhindert Selbstjustiz nach AutounfallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 49: Polizei verhindert Selbstjustiz nach Autounfall

44 Min.Ab 12

Ein Kind wird von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Familie steht unter Schock und will den Unfallfahrer zur Rechenschaft ziehen. Können die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen, bevor es weitere Verletzte gibt? Im Anschluss beobachtet die Besitzerin einer Wiese einen Mann dabei, wie er den Inhalt seines Autotanks auf ihrem Grund entleert. Um ihn am Wegfahren zu hindern, schließt sie sich mit ihrem Hund in seinem Wagen ein und ruft die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen