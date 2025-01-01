Auf Streife
Folge 51: Der entführte Bräutigam
44 Min.Ab 12
Eine Frau meldet der Polizei, dass ihr Verlobter auf offener Straße von drei Männern entführt worden ist. Eine Videoaufnahme zeigt die dramatischen Sekunden. Kann das Opfer unversehrt befreit werden? Wenig später will ein 13-Jähriger seine Freundin besuchen, wird aber an der Haustür von deren Vater bedroht. Auch den Polizisten gegenüber verhält sich der Mann aggressiv und respektlos. Als plötzlich Schreie aus der Wohnung dringen, gibt es für die Beamten kein Halten mehr.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1