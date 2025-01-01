Zum Inhalt springenBarrierefrei
Straßenstrich weggelasert

SAT.1Staffel 3Folge 54
45 Min.Ab 12

Die Beamten werden auf einen Straßenstrich gerufen. Eine der Prostituierten wurde mit einem Laserpointer angegriffen. War es eine Konkurrentin oder etwa ein Kunde? Später werden die Polizisten von einer Rentnerin zur Wohnung ihrer Nachbarn geführt. Die ältere Dame glaubt, dass der aggressive Mann seine Frau schlägt. Als die Beamten an der Tür der Wohnung klingeln, hören sie Hilferufe und müssen schnell handeln ...

