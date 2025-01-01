Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 59
Folge 59: Zivilcourage mit Koma bezahlt

44 Min.Ab 12

Die Polizisten und das Rettungsteam Delta 112 werden zu einer Beinahe-Vergewaltigung in eine Tiefgarage gerufen. Als sie eintreffen, sehen sie, wie der Täter auf den Mann einprügelt, der durch seine Zivilcourage die Vergewaltigung verhindert hat. Er blutet stark am Kopf und ist bewusstlos. Bezahlt er seinen Mut jetzt mit dem Leben? Später werden die Polizisten zu einem nächtlichen Großeinsatz an einen Badesee angefordert - eine 14-Jährige wird vermisst ...

