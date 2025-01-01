Auf Streife
Folge 65: Der Hilfeschrei
44 Min.Ab 12
Ein betrunkener Schüler randaliert in der Schule, kündigt der Lehrerin seinen Selbstmord an und läuft dann weg. Für die Beamten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden sie den Jungen finden, bevor er sich etwas antut? Im Anschluss droht ein Streit zwischen zwei Brüdern zu eskalieren. Grund für die Auseinandersetzung ist die angebliche Affäre des einen mit der Freundin des anderen. Kommen die Beamten rechtzeitig, um eine drohende Schlägerei zu verhindern?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
