Auf Streife
Folge 67: Über den Wolken
44 Min.Ab 12
Ein Flugplatz-Meister bemerkt den Diebstahl eines Sportfliegers und alarmiert den Besitzer und die Polizei. Der Dieb scheint mit dem Flugzeug über alle Berge zu sein. Kurz darauf setzt die Maschine jedoch wieder zum Landeanflug an. Was und vor allem wer steckt hinter der Tat? Danach fällt ein Fünfjähriger aus dem Fenster, während die Polizisten gerade den Streit zwischen seinen Eltern schlichten. Zuvor hatte der frustrierte Vater den Jungen in seinem Zimmer eingesperrt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1