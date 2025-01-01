Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Für eine Handvoll Münzen

SAT.1Staffel 3Folge 73
Für eine Handvoll Münzen

Auf Streife

Folge 73: Für eine Handvoll Münzen

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Einbruch in eine Kneipe gerufen. Der Dieb hat 300 Euro in Münzen und fünf-Euro-Scheinen mitgenommen. Was er nicht weiß, auf der Flucht hat er einige der Münzen verloren. Können die Beamten mit Hilfe der Münz-Spur den Täter finden? Später bittet eine verängstigte Hausbesitzerin die Polizisten um Hilfe. Sie hat gesehen, wie ein Mann in ihrem Garten herumschleicht und durchs Fenster Fotos von ihr macht.

