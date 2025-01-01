Auf Streife
Folge 76: Ein tiefer Einschnitt
44 Min.Ab 12
Eine besorgte Anwohnerin hört die qualvollen Hilfeschreie ihrer Nachbarin und ruft die Polizei. Als niemand den Beamten die Tür öffnet, verschaffen diese sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Gerade noch rechtzeitig. Später alarmiert eine Passantin die Polizei und das Jugendamt, weil eine junge Mutter seit über einer Woche mit ihren drei kleinen Kindern in einem Auto auf einem Parkplatz lebt. Wie wird sie ihre Familiensituation vor den Beamten erklären?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1