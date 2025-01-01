Auf Streife
Folge 85: Der falsche Enkelsohn
45 Min.Ab 12
Eine Mutter will ihren Sohn vom Kindergarten abholen und sieht, wie er mit einem Mann in ein Taxi steigt und wegfährt. Wer ist der Mann und was hat er mit dem Jungen vor? Ein frisch getrautes Ehepaar bemerkt, dass seine gesamten Hochzeits- und Geldgeschenke gestohlen wurden. Eine Grußbotschaft bringt die Beamten auf die richtige Spur. Ein Mann dreht nach einer Narkose beim Zahnarzt durch, randaliert, verwüstet die Praxis und verletzt den Anästhesisten. Warum rastet der Mann aus?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1