Erst gespannt, dann verbrannt

SAT.1Staffel 3Folge 99
Folge 99: Erst gespannt, dann verbrannt

44 Min.Ab 12

Ein Mann bespannt eine Frau auf der Sonnenbank. Das Opfer rächt sich bitterböse an dem mutmaßlichen Voyeur. Ein Teenager fällt morgens beim Inlineskaten über eine Mauer, die quer über die Straße gebaut wurde. Das Mädchen ist verletzt, kann aber noch einen Notruf absetzen. Wer ist für diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich? Die Polizisten werden auf eine Frau aufmerksam, die barfuß und weinend auf der Straße herumirrt. Wurde sie Opfer einer Straftat?

SAT.1
