Auf Streife
Folge 101: Rot oder grün, das ist hier die Frage
45 Min.Ab 12
Eine Neunjährige wird Opfer eines Verkehrsunfalls. Sind die angeblich sprunghaften Ampeln der Grund dafür? - Bei einer 42-jährige Frau und ihrem 43-jährigen Ehemann fliegen die Fetzen. Letztendlich muss die Tochter einschreiten und stellt den Streithähnen ein Ultimatum. - Ein vater kommt von der Arbeit nach Hause und fällt aus allen Wolken: Im Kinderzimmer seines Sohnes sitzt eine angebliche Jugendamts-Mitarbeiterin und kontrolliert den halbnackten Jungen auf blaue Flecken!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1