Auf Streife
Folge 110: Kein Erbarmen für Tierquäler
46 Min.Ab 12
Der stellvertretende Chef einer Autowaschanlage wird von seinem Mitarbeiter attackiert. Missgunst und Neid sollen der Auslöser sein, doch der wahre Ursprung des Hasses ist auf einem Handy-Video zu sehen. - Kostümiert als Neandertalerinnen prügeln sich zwei Frauen auf einem Parkplatz. - Eine 26-Jährige öffnet einem Paketzusteller die Tür. Der lässt plötzlich die Hüllen fallen - und prompt steht ihr Freund in der Tür, der sofort Untreue wittert ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
