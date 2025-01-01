Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und Sohn

SAT.1Staffel 4Folge 114
Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und Sohn

Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und Sohn

Auf Streife

Folge 114: Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und Sohn

45 Min.Ab 12

Macheten-Kampf zwischen Stiefvater und Stiefsohn - wie kam es zu dem Familienstreit? - Eine Nonne wird beim Diebstahl eines Piccolo beobachtet. Doch sie flüchtet nicht, sondern zahlt ordentlich den Rest ihres Einkaufs. Zudem gibt sie Trinkgeld in Höhe des Piccolo-Preises. - Eine 38-Jährige wird Opfer eines anscheinend vorsätzlichen Verkehrsunfalls. Dabei wird sie schwer am Kopf verletzt. Ihr Sohn hat den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs gemerkt.

