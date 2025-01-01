Balkonkletterer erweist sich als AffäreJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 120: Balkonkletterer erweist sich als Affäre
45 Min.Ab 12
Als eine 20-Jährige nach Hause kommt, erwartet sie ein halbnackter Unbekannter auf ihrem Balkon. Handelt es sich um einen mutmaßlichen Triebtäter? - Unkontrolliertes Saufgelage: Zwei Teenager flößen einem 14-Jährigen gegen seinen Willen Alkohol ein. - Ein Vater-Sohn-Ausflug auf dem Roller endet mit einem Unfall. Als die Polizei den Spuren nachgeht, fehlt jedoch ein wichtiges Dokument.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
