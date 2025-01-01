Dann schlaf doch auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 125: Dann schlaf doch auf der Straße
46 Min.Ab 12
Ein wütender Vater hat die Kinderzimmermöbel seiner Tochter auf die Straße gestellt. Die Tochter befürchtet nun, dass sie zu Hause rausgeflogen ist. - Im Supermarkt wird einem 48-Jährigen beim Bezahlen der Einkaufswagen voller Grillgut gestohlen. Von den Tätern keine Spur - bis die Beamten eine Beschwerde über eine Grillparty erreicht. - Ein arbeitsloser 39-Jähriger wird zum wiederholten Mal beim Schwarzfahren erwischt. Zudem liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1