Auf dem Bauernhof ist der Teufel losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 130: Auf dem Bauernhof ist der Teufel los
45 Min.Ab 12
Im Stall eines Bauernhofes nächtigen zwei 17-Jährige. Als der nichtsahnende Bauer eintrifft, flippt er völlig aus. - Eine 40-Jährige findet einen abgetrennten Schafskopf auf ihrem Autodach. Sie ist sich sicher, dass es die Nachbarn waren. - Ein kleines Känguru verwüstet das Wohnzimmer eines 33-Jährigen. Offensichtlich haust es dort schon etwas länger. Dem Mann ist das angeblich nicht bekannt.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
