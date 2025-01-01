Auf Streife
Folge 134: Der Fluch
45 Min.Ab 12
Bei einer 71-Jährigen ist eingebrochen worden. Sie ist sich sicher, dass auf ihr ein Fluch liegt und deshalb der Einbruch stattfand. Schließlich hatte die Wahrsagerin das vor wenigen Tagen erzählt. Ein 46-Jähriger wird von seiner Ehefrau in die Garage gelockt und auf einem Stuhl gefesselt. Und nun kann er nicht mehr aufstehen - handelt es sich hierbei um einen schlechten Scherz oder ist es bitterer Ernst?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1