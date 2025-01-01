Auf Streife
Folge 139: Die Proleten-Hochzeit
45 Min.Ab 12
In einem Schrebergarten steigt eine große Hochzeits-Party mit Feuerwerk und Böllern. Als die Beamten eintreffen, flüchtet der Bräutigam. - Ein Straßenfeger wird brutal zusammengeschlagen. Der Täter ist nicht auffindbar. Als die Polizisten in die nahegelegene Kneipe gehen, gibt ihnen ein Gast einen guten Hinweis. - Ein 21-Jähriger rast mit seinem Auto in einen Imbiss. Im Gegensatz zu seiner aufgebrachten Freundin bleibt er verwirrt im Auto sitzen ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1