Auf Streife
Folge 143: Auf freien Fuß
44 Min.Ab 12
Frisch aus der Haft und schon wieder mit einem Fuß im Knast: Ein 31-Jähriger bricht in ein Haus ein und randaliert. In der Grundschule schon geschwänzt: Eine Zehnjährige soll von den Polizisten abgeholt werden. Doch die Mutter hat andere Pläne mit ihr. Ein als Polizist verkleideter Mann führt bei einer 28-Jährigen eine mutmaßliche Verkehrskontrolle durch. Trotz Unschuld werden ihr mehrere Strafzettel ausgestellt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1