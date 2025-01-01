Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 143
Folge 143: Auf freien Fuß

44 Min.Ab 12

Frisch aus der Haft und schon wieder mit einem Fuß im Knast: Ein 31-Jähriger bricht in ein Haus ein und randaliert. In der Grundschule schon geschwänzt: Eine Zehnjährige soll von den Polizisten abgeholt werden. Doch die Mutter hat andere Pläne mit ihr. Ein als Polizist verkleideter Mann führt bei einer 28-Jährigen eine mutmaßliche Verkehrskontrolle durch. Trotz Unschuld werden ihr mehrere Strafzettel ausgestellt.

