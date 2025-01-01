Auf Streife
Folge 147: Das Fluchttaxi
45 Min.Ab 12
Der stille Alarm einer Taxifahrerin weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Obwohl die Frau beteuert, dass alles in Ordnung sei, wirkt sie nervös. - Vor der Wohnung eines Journalisten wüten mehrere Bürger mit Schildern, auf denen er als Kinderschänder beschimpft wird. - Ein Laptop dient als Navi während einer Rückfahrt aus dem Urlaub. Grund genug für die Polizisten, den Familienvater anzuhalten. Als die Fahrzeugkontrolle Richtung Kofferraum führt, wirkt er sichtlich angespannt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1