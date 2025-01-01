Auf Streife
Folge 148: Streit um Rikscha eskaliert
46 Min.Ab 12
Zwei junge Männer liefern sich einen handfesten Streit um eine Rikscha-Fahrt. Die wütende Rikscha-Fahrerin ruft die Polizei zur Hilfe. Eine 18-Jährige hat den Wagen richtig geparkt und wurde trotzdem abgeschleppt. Das hat Konsequenzen für das Abschleppunternehmen. Eine besorgte 33-Jährige legt sich mit der 41-jährigen Tagesmutter an, weil sie angeblich ein wildes Tier in der Betreuungsstätte hält.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
