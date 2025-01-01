Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Streit um Rikscha eskaliert

SAT.1Staffel 4Folge 148
Streit um Rikscha eskaliert

Streit um Rikscha eskaliertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 148: Streit um Rikscha eskaliert

46 Min.Ab 12

Zwei junge Männer liefern sich einen handfesten Streit um eine Rikscha-Fahrt. Die wütende Rikscha-Fahrerin ruft die Polizei zur Hilfe. Eine 18-Jährige hat den Wagen richtig geparkt und wurde trotzdem abgeschleppt. Das hat Konsequenzen für das Abschleppunternehmen. Eine besorgte 33-Jährige legt sich mit der 41-jährigen Tagesmutter an, weil sie angeblich ein wildes Tier in der Betreuungsstätte hält.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen