Auf Streife
Folge 157: Drache im Sinkflug
45 Min.Ab 12
Lautes Gepolter und Schreie lassen einen Mann die Polizei alarmieren. Es scheint, dass ein Ehestreit eskaliert. Als die Beamten klingeln, öffnet ein 57-Jähriger die Tür. Von seiner Ehefrau gibt es keine Spur. - Ein Fünfjähriger sitzt am Steuer eines Autos und verursacht einen Unfall. Die Mutter ist nicht zu sehen. - Ein Mädchen steht im Supermarkt und schüttet Flaschen aus. Ihre Schwester durchwühlt die Müllcontainer hinter dem Laden. Da ruft der Filialleiter die Polizei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
