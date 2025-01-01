Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 159
Folge 159: Prost Mahlzeit

45 Min. Ab 12

Kurz vor der ersten offiziellen Gerichtsverhandlung wird einer Anwältin der Aktenkoffer, Sekt und die Robe aus dem Auto geklaut. Angeblich hat sie den mutmaßlichen Täter in flagranti erwischt - doch von dem Diebesgut gibt es weit und breit keine Spur. - Eine 36-Jährige alarmiert die Polizei, weil sie eine 70-Jährige in einem Nachthemd bei sich im Vorgarten rumgeistern gesehen hat. Doch als die Beamten eintreffen, ist die Dame bereits verschwunden.

SAT.1
