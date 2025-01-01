Bulimiekranke Tochter geht auf Mutter losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 162: Bulimiekranke Tochter geht auf Mutter los
45 Min.Ab 12
Eine 40-Jährige wird bewusstlos vor der Haustür aufgefunden. Nach Aussagen der Nachbarin ist ihre Tochter noch im Haus. Die Beamten verschaffen sich Zutritt und finden ein mit Snacks verwüstetes Wohnzimmer vor. - In einer Kneipe fliegen die Fäuste zwischen deutschen und türkischen Gästen. Wie kommt es zu der Auseinandersetzung? - Zwei Jugendliche werden erwischt, wie sie auf einem Eiswagen herumturnen und sich an ihm mit Graffiti auslassen. Vom Eismann selbst ist keine Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1