Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los

SAT.1Staffel 4Folge 172
Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los

Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere losJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 172: Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los

45 Min.Ab 12

Zwei 18-Jährige versuchen, einen Rentner auszurauben. Der setzt sich zur Wehr und kassiert daraufhin Schläge. Als sich eine Schwangere einmischt, wird sie ebenfalls ein Gewaltopfer. - Eine Mutter ruft die Polizei, weil ihre sechsjährige Tochter nicht vom Spielen mit ihren Cousins zurückgekommen ist - wie auch die zwei anderen Kinder. - Und: Ein 36-Jähriger wird in einem Baumarkt des Betruges beschuldigt. Angeblich hat er versucht, nicht gekaufte Waren gegen Bares umzutauschen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen