Auf Streife
Folge 174: Abgetaucht und aufgetankt
46 Min.Ab 12
Eine 46-Jährige ruft die Polizei zu einem Parkplatz. Dort hat sie soeben ein schreiendes Baby auf einem nicht abgeschlossenen Fahrzeug befreit. Eine 18-Jährige kommt hinzu, beteuert die Mutter zu sein und fordert das Baby zurück. - Eine 41-Jährige entdeckt nach einer Zumbastunde eine Kamera in der Duschkabine des Studios. Wer hat die Kameras dort versteckt? - Eine Mitarbeiterin der Stadtreinigung wird von eine Hundebesitzerin mit Hundekot beworfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1