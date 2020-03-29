Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

S-Bahn-Surfen

SAT.1Staffel 4Folge 175vom 29.03.2020
S-Bahn-Surfen

Auf Streife

Folge 175: S-Bahn-Surfen

45 Min.Folge vom 29.03.2020Ab 12

Eine Passantin beobachtet, wie drei Jugendliche auf S-Bahn-Gleisen herumlaufen. - Aus dem Nachbarshaus tönen laute Schreie. Ein besorgter Anwohner vermutet ein Fall von häuslicher Gewalt und alarmiert die Polizei. - Eine Zehnjährige wird mit einer Fernbedienung am Kopf getroffen. Angeblich hat eine 64-Jährige absichtlich zum Wurf ausgeholt. - Eine Mutter stellt ihren Kinderwagen vor einer Bäckerei ab, um ihren Einkauf zu erledigen. Als sie zurückkehrt, ist das Baby verschwunden.

