Auf Streife
Folge 19: Hilfe Opa schießt
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher wählt den Notruf. Als die Polizisten eintreffen, befragen sie die nichtsahnende Mutter. Doch was ist mit dem Jugendlichen, der angerufen hat? - Ein Mann verliebt sich in eine Prostituierte. Als er seine Geliebte zur Hochzeit abholen möchte, macht der Türsteher dicht. - Beim Joggen wird ein Mann von einem Modellflugzeug am Kopf getroffen. Die Polizisten machen sich auf die Suche nach dem Piloten. - Und: Ein Juwelier bezichtigt eine Kundin des Diebstahls.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
