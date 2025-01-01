Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Besoffene Buggy Fahrt

SAT.1Staffel 4Folge 2
Besoffene Buggy Fahrt

Besoffene Buggy FahrtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 2: Besoffene Buggy Fahrt

44 Min.Ab 12

Die Beamten greifen eine betrunkene Mutter und ihren Sohn im Park auf. Die Frau bespuckt Passanten und grölt herum. - Ein junger Mann belagert einen Arzt, da er angeblich sterbenskrank ist und behandelt werden will. Doch warum bleibt der Arzt untätig? - Die Beamten greifen zwei Jugendliche auf Bahngleisen auf, die eine abenteuerliche Erklärung für die Situation haben. - Und: Die Beamten müssen eine Rentnerin aus den Fängen falscher Wasserwerksmitarbeiter befreien.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen