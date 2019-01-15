Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Babystrich

SAT.1Staffel 4Folge 28vom 15.01.2019
Babystrich

Auf Streife

Folge 28: Babystrich

44 Min.Folge vom 15.01.2019Ab 12

Eine Mutter sorgt sich um ihre 16-jährige Tochter, da diese mit ihrem 42-jährigen Freund durchgebrannt ist. Sex-Bilder von ihr sind im Internet aufgetaucht. Ist die Jugendliche in die Fänge eines Sex-Rings geraten? - Ein Mann möchte aus beruflichen Gründen aus der rechten Szene aussteigen, doch die Neonazi-Brüder lassen ihn nicht gehen und prügeln auf ihn ein. - Zwei Franzosen werden von einem Navigationsgerät in die Irre geführt und verursachen einen Unfall.

