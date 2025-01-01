Auf Streife
Folge 29: Immer Ärger auf dem Friedhof
44 Min.Ab 12
Ein Besucher fährt mit seinem Auto über den Friedhof. Als er dabei versehentlich ein Grab beschädigt, kommt es zum Streit. Können die Polizisten wieder für Ruhe sorgen? - Ein Pfandflaschensammler bedroht einen jungen Mann, der den Griff in seinen Einkaufswagen gewagt hat. Worum ging es wirklich? - Seit 16 Jahren wohnt ein Mieter in seiner Wohnung, doch dann wird ihm aufgrund von Eigenbedarf gekündigt. Aber er lässt sich nicht ohne Widerstand auf die Straße setzen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1