Auf Streife
Folge 30: Drei gegen eine
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau öffnet unvorsichtig die Haustür, ohne sich zu vergewissern, wer davor steht. Eine Leichtsinnigkeit mit Folgen! - Ein 20-Jähriger flüchtet nach einem Unfall und lässt seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Fahrzeugs verletzt zurück. Können die Polizisten den Flüchtigen aufgreifen? - Eine Überraschung der besonderen Art: Ein junger Mann versucht seine Ex-Freundin mit einer außergewöhnlichen Aktion zurückzugewinnen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
