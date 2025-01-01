Auf Streife
Folge 40: Ikarus
46 Min.Ab 12
In den frühen Morgenstunden stürzt ein 23-Jähriger tragisch vom Sprungturm eines Schwimmbads. Zuvor ist er mit seiner Freundin und seinem Bruder in das Bad eingebrochen. - Eine Fünfjährige mit einer Bisswunde im Gesicht irrt alleine durch den Stadtwald. Als die Beamten sie auffinden, erzählt sie von einem dicken Jungen, der sie beklaut haben soll. - Eine 69-Jährige randaliert stark alkoholisiert im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1