SAT.1 Staffel 4 Folge 42
Folge 42: Großstadt-Safari

45 Min. Ab 12

Ein Diebstahl der besonderen Art: Eine Rentnerin wird auf dem Weg zum Tierarzt brutal niedergeschubst, dabei wird die Perserkatze entwendet. - Eine Joggerin alarmiert die Polizei, weil sie bei ihrem abendlichen Lauf zwei mutmaßlich Obdachlose bei einer lautstarken Auseinandersetzung auf dem Spielplatz gesehen hat. - Eine viel beschäftigte Rechtsanwältin flippt völlig aus, weil ein Unbekannter ihr Auto mit einem Stahl-Schloss an einer Laterne befestigt hat.

SAT.1
