Auf Streife
Folge 46: Eine Französin in Not
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden gerufen, um einen heftigen Streit zwischen einem Au-Pair aus Frankreich und dem Gastvater zu schlichten. - Vor einem Laden greift eine junge Frau ein Pärchen an, woraufhin dieses in das Geschäft flieht. - Heiße Sex-Nummer im Auto: Können die Polizisten den Akt der Liebe stoppen? - Und: Im Kindergarten wurde nachts eingebrochen. Am nächsten Morgen berichtet ein Kindergartenkind von einem verdächtigen Mann. Können die Polizisten den Einbrecher überführen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1