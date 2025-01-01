Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Eine Französin in Not

SAT.1Staffel 4Folge 46
Eine Französin in Not

Auf Streife

Folge 46: Eine Französin in Not

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden gerufen, um einen heftigen Streit zwischen einem Au-Pair aus Frankreich und dem Gastvater zu schlichten. - Vor einem Laden greift eine junge Frau ein Pärchen an, woraufhin dieses in das Geschäft flieht. - Heiße Sex-Nummer im Auto: Können die Polizisten den Akt der Liebe stoppen? - Und: Im Kindergarten wurde nachts eingebrochen. Am nächsten Morgen berichtet ein Kindergartenkind von einem verdächtigen Mann. Können die Polizisten den Einbrecher überführen?

