Auf Streife
Folge 50: Auf den Pelz gerückt
45 Min.Ab 12
Ein Pelz wird aus einem Second Hand Geschäft geklaut. Beschuldigt wird eine alte Dame. Kann das wirklich sein? - Auf einem Bauernhof fliegen die Fetzen: Zwei Brüder liefern sich ein Duell mit ihren Traktoren. Können die Polizisten den Streit schlichten? - Und: Dass man mit einem Schlagzeug richtig Krach machen kann, wissen die Bewohner einer Chemiker-WG. Aber ihre Rache an dem musikalischen Nachbarn kracht noch viel lauter. Können die Polizisten die Session unterbrechen?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1