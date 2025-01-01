Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 63
Folge 63: Danke für Nichts

44 Min. Ab 12

Zwei alkoholisierte Jungs schlafen an einer abgelegenen Landstraße im Auto. Eine Überprüfung des Wagens ergibt: Er wurde gestohlen gemeldet! - In einem Mietshaus werden Mutter und Tochter mit einer Rauchgasvergiftung geborgen. Anstatt sich um das Wohl der Frauen zu sorgen, beschimpft der Vermieter sie. - Eine gläubige Muslima wird wegen Tragens eines Burkinis des Schwimmbeckens verwiesen. Als der Ehemann auftaucht, eskaliert die Situation.

